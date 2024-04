BVB darf jubeln: Fünfter CL-Platz quasi sicher

Weil die Champions League in diesem Sommer von 32 auf 36 Teams aufgestockt wird, vergibt die UEFA an zwei Nationen bekanntermaßen jeweils einen weiteren Startplatz. In diesen lukrativen Genuss kommen die beiden Ligen, die in der aktuellen Jahreswertung am besten abschneiden.

Italien thront nach wie vor weit oben an der Spitze. Doch seit dem gestrigen Donnerstag ist so gut wie klar: Auch die deutsche Bundesliga wird in der kommenden Saison fünf Vertreter in die Königsklasse schicken.

Bayers wichtiges Weiterkommen

Da Bayer Leverkusen mit West Ham United einen direkten Konkurrenten aus England eliminierte und auch der FC Liverpool ausschied, müsste es schon mit dem Teufel zugehen, damit die Premier League noch an der Bundesliga vorbeizieht.

Deutschland hat schließlich mit Bayer sowie Borussia Dortmund und dem FC Bayern erstmals seit 1995 drei Vertreter in einem europäischen Halbfinale, während für England nur noch Aston Villa in der Conference League auf Punktejagd geht.

Sogar der Sechste könnte nachrücken

Freuen dürfen sich aus der Bundesliga nun neben Meister Bayer Leverkusen, dem Zweiten Bayern München, dem Dritten VfB Stuttgart auch RB Leipzig und Borussia Dortmund, die sich punktgleich bislang ein hartes Rennen um Platz vier geliefert hatten.

Bundesliga-Spitze # Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT 1 Leverkusen 79 29 55 25 4 0 74 19 2 FC Bayern 63 29 46 20 3 6 82 36 3 Stuttgart 63 29 33 20 3 6 67 34 4 RB Leipzig 56 29 34 17 5 7 67 33 5 BVB 56 29 23 16 8 5 57 34 6 Frankfurt 42 29 4 10 12 7 43 39 7 Augsburg 39 29 1 10 9 10 47 46 8 Freiburg 39 29 -11 11 6 12 41 52 Komplette Rangliste

Der Sechste Eintracht Frankfurt ist mit 14 Zählern Rückstand weit abgeschlagen. Und doch gibt es ein Szenario, in dem auch die SGE und die nachfolgenden Teams noch auf die Champions League-Teilnahme hoffen dürfen: Sollte der BVB am Ende den Henkelpott gewinnen und gleichzeitig Fünfter in der Liga werden, dann wäre sogar der Sechste aus der Bundesliga für die Champions League 2024/25 qualifiziert.

Saisonwertung 2023/24

1 Italien 19.429

19.429 2 Deutschland 17.929

17.929 3 England 17.375

17.375 4 Frankreich 15.583

15.583 5 Spanien 15.312

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 104.303 (18.571)

104.303 (18.571) 2 Spanien 88.739 (18.928)

88.739 (18.928) 3 Italien 88.712 (14.928)

88.712 (14.928) 4 Deutschland 85.195 (18.714)

85.195 (18.714) 5 Frankreich 66.664 (9.400)

66.664 (9.400) 6 Niederlande 61.300 (11.666)

61.300 (11.666) 7 Portugal 56.316 (10.300)

56.316 (10.300) 8 Belgien 48.600 (7.600)

48.600 (7.600) 9 Türkei 38.600 (5.000)

38.600 (5.000) 10 Schottland 36.050 (9.750)

Stand: 19. April 2024