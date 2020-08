Leistner löst Vertrag mit QPR auf

Toni Leistner befindet sich ab sofort ablösefrei auf dem Markt. Wie die Queens Park Rangers offiziell mitteilen, haben sich beide Seiten auf ein Ende der gemeinsamen Zusammenarbeit geeinigt. Der 30-jährige Innenverteidiger steht somit jetzt ohne Vertrag da.

Damit wäre der Weg frei für eine Rückkehr zu Union Berlin. Die Köpenicker haben den gebürtigen Dresdner als Wunsch-Neuzugang für die Abwehrzentrale ausgemacht. In der vergangenen Rückrunde war Leistner an den 1. FC Köln ausgeliehen, eine längere Zusammenarbeit kam aber nicht zustande.

👋 Defender @ToniLeistner has had his contract terminated by mutual consent with immediate effect.



Best wishes for the future BFG!#QPR