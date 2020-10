Coman: Bayerns goldrichtige Entscheidung im Sommer

Beim 4:0-Sieg des FC Bayern über Atlético Madrid legte Kingsley Coman eine Gala-Vorstellung hin. Die Mannschaft von Diego Simeone hatte dem Franzosen, der mit zwei Treffer und einem Assist zum besten Bayern-Akteur avancierte (FT-Note 1,5), wenig entgegenzusetzen. Wenn es nach Bayern-Trainer Hansi Flick geht, soll dies für den 24-Jährigen erst der Anfang gewesen sein.

„Wir haben zu ihm gesagt: Das ist die Messlatte, daran wird er in den nächsten Spielen gemessen. Es ist wichtig, dass er nicht nur vorbereitet, sondern auch Tore schießt. Das gehört in der Bundesliga auch dazu, das muss man von einem Spieler seiner Qualität in den anderen Wettbewerben genau so erwarten“, sagte Flick auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Partie, „da schauen wir jetzt in den nächsten Wochen genau hin.“

Coman war unverkäuflich

In München wird man Comans Leistungen mit Genugtuung genießen. Schließlich stellte der deutsche Rekordmeister recht früh im Sommer klar, den Linksaußen nicht abgeben zu wollen – dem großen Interesse aus Manchester zum Trotz. Selbst eine Verrechnung mit Leroy Sané kam für die Verantwortlichen nicht in Frage.

Spätestens nach dem gestrigen Abend in der Allianz Arena wird man auch außerhalb von München die Beweggründe der Bayern verstanden haben. Das Fehlen von Sané machte Coman mit seiner gestrigen Leistung vergessen. Flick hätte angesichts des straffen Terminkalenders wohl nichts dagegen, wenn dies so bleibt.