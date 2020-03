Hummels freut sich: Can & Haaland keine Insta-Trickser

Mats Hummels (31) hat die Transferpolitik von Borussia Dortmund gelobt. Im Interview mit dem Magazin ‚11Freunde‘ sagt der Abwehrchef des BVB: „Im Winter haben wir mit Emre Can und Erling Haaland zwei ganz wichtige Bausteine dazubekommen, die immer Gas geben und gegen den Ball arbeiten. Sie helfen uns sehr, sowohl als Typen als auch vom Fußball her.“

Hummels konkretisiert: „Vor allem wissen sie, dass sie spielen, um zu gewinnen, um Tore zu schießen und Tore zu verhindern, und nicht, um einen Hackentrick zu machen.“ Von diesen Typen hatte der BVB zuvor zu wenige, findet der Weltmeister von 2014: „Fünf Leute auf dem Platz, denen es wichtiger ist, den Gegner so auszutricksen, dass es für einen Instagram-Clip taugt, bringen nicht so viel wie einer, der einfach jedes Mal an seinem Gegner vorbeigeht.“

Dennoch brauche man auch Künstler in den eigenen Reihen, schließlich seien sie es, „die am Ende oft den Unterschied“ machen. Hummels mahnt jedoch: „Aber man kann keine fünf, sechs Künstler in einer Mannschaft vertragen, denn dann wird das Spiel so, wie es in der Hinrunde oft war. Da wurde es manchmal erst nach einem Rückstand seriös und zielstrebig.“

Hummels selbst war im Sommer nach drei Jahren beim FC Bayern zur Borussia zurückgekehrt. Das aktuelle Team der Schwarz-Gelben müsse „sich vor der BVB-Mannschaft von 2012 nicht verstecken“. Damals holte Dortmund seinen bislang letzten Meistertitel. Derzeit verfüge man über „begnadete Fußballer“. Doch auch diese werden ihr Können wohl erst in einigen Wochen oder Monaten wieder auf dem Feld unter Beweis stellen können.