Ex-Bondscoach de Boer bei Al Jazira entlassen

Frank de Boer ist nach nur fünf Monaten seinen Trainerjob in Abu Dhabi wieder los. Wie der Al Jazira Club mitteilt, hat man sich mit sofortiger Wirkung vom 53-jährigen Niederländer getrennt. Der Klub schied am gestrigen Montag aus dem Ligapokal, das Rückspiel gegen den FC Al Wahda ging mit 2:4 verloren. Unter de Boer sammelte das Team im Schnitt 1,5 Punkte in 14 Partien.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Liga befand sich das Team um Ex-Hertha-Profi Karim Rekik auf dem siebten Tabellenplatz, zehn Punkte hinter Spitzenreiste Al-Wasl. Wohl zu viel für den Vorjahresvierten. Für de Boer beginnt damit wieder die Arbeitssuche. Nach seinem Job als Coach der niederländischen Nationalmannschaft zwischen 2020 und 2021 war de Boer zwei Jahre ohne Trainerposten. Nun das jähe Ende bei Al Jazira.