Tottenham besitzt Kaufoption bei Danjuma

Tottenham Hotspur besitzt offenbar doch eine Kaufoption für Außenstürmer Arnaut Danjuma (26). Wie Spurs-Sportdirektor Fabio Paratici auf der vereinseigenen Homepage verkündet, kann der Niederländer im kommenden Sommer festverpflichtet werden. „Wir haben die Kaufoption und werden in den nächsten fünf Monaten sehen, was passiert.“ Bisher war noch unklar, ob ein solcher Passus existiert, nun könnte Danjuma doch langfristig an der White Hart Lane bleiben. Bis zum Sommer ist der Rechtsfuß noch vom FC Villarreal ausgeliehen.

Im FA-Cup-Spiel gegen Preston North End traf der Dribbelkünstler kurz nach seiner Einwechselung zum 3:0-Endstand. Für Paratici keine Überraschung: „Ich denke, Danjuma wird sehr wichtig sein, er kann uns weiterhelfen. Er ist ein Spieler, der zwei oder drei Jahre lang in jedem Transferfenster kurz davor war, zu einem großen Verein zu wechseln. […] Wir freuen uns für ihn, dass er so ein tolles Debüt gegeben hat.“

