Tuchels Qual der Wahl | „Spitzenspieler“ Torres

Tuchel hat die Qual der Wahl

Der FC Chelsea möchte sich im Sommer im Sturm verstärken. Die Objekte der Begierde sind einem Bericht des ‚Daily Express‘ zufolge niemand geringeres als Romelu Lukaku (28) von Inter Mailand und Erling Haaland (20) von Borussia Dortmund. Da Thomas Tuchel nach Informationen der ‚Sun‘ jedoch umgerechnet „nur“ 175 Millionen Euro in der Transferperiode investieren darf, muss er sich für einen der beiden Torjäger entscheiden, führt der ‚Daily Express‘ weiter aus. Der Deutsche hat die Qual der Wahl. Neben einem neuen Stürmer sollen darüber hinaus auch ein neuer Innenverteidiger und ein zentraler Mittelfeldspieler künftig in der Stamford Bridge auflaufen. Als Namen nennt die Boulevardzeitung Miralem Pjanic (31, FC Barcelona) und Marco Verratti (28, Paris St. Germain). Auch alles andere als Schnäppchen.

England feiert Torres

Bleiben wir in England und gehen nach Manchester. Hier sorgte am gestrigen Freitag ein 21-jähriger Spanier für mächtig Furore: Die Rede ist natürlich von Ferran Torres, der beim 4:3-Sieg gegen Newcastle United mit einem Dreierpack brillierte und sich damit endgültig die Anerkennung der englischen Medien gesichert hat. „Torres ist ein Spieler der Spitzenklasse“, findet beispielsweise der ‚Daily Express‘. Auch wenn die Meisterschaft für City schon vor Anpfiff feststand, holte sich die Skyblues mit einer „Demonstration“, wie der ‚Daily Mirror‘ das Auftreten des designierten Meisters beschreibt, den nächsten Rekord. Zwölf Auswärtssiege in Folge schaffte vorher noch kein Premier League-Verein.

Depay und Agüero „werden Barça verstärken“

Schon seit geraumer Zeit ist es ein offenes Geheimnis, dass der FC Barcelona mit Sergio Agüero (32) und Memphis Depay (27) zwei ablösefreie Offensivkräfte aller Voraussicht nach an Bord holen wird. Wie die spanische ‚Sport‘ berichtet, hat das Warten aber bald ein Ende und die Verpflichtungen werden in Kürze abgeschlossen. „Sie sind zwei unterschiedliche Profile, die sich gegenseitig ergänzen, und Koeman hat bereits seine Zustimmung zu ihren Neuzugängen gegeben“. Schreibt die Sportzeitung, die sich festlegt: „Die beiden Stürmer, die umsonst kommen, werden die Mannschaft der Blaugrana in der nächsten Saison verstärken.“