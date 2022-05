Akfineev verlängert

Igor Akinfeev hängt bei Moskau noch ein paar Jahre dran. Wie der ZSKA vermeldet, verlängert der 36-jährige Schlussmann seinen Vertrag vorzeitig bis 2024.

PFC #CSKA captain Igor Akinfeev has signed a new contract with the club and will now stay until the end of 2023/24 season pic.twitter.com/LcuEuynT9s