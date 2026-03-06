Menü Suche
Premier League

Tottenham: Wackelt Tudor schon?

von Tristan Bernert
Igor Tudor im Tottenham-Dress @Maxppp
Spurs 1-3 Crystal Palace

Bei Tottenham Hotspur wird die Zukunft von Interimscoach Igor Tudor hinterfragt. Nach der gestrigen 1:3-Niederlage gegen Crystal Palace sah sich der 47-Jährige mit der Frage konfrontiert, ob er um seinen Job bange. „Ich denke nicht soweit. Ich muss meine Arbeit erledigen. Das ist alles“, so die nüchterne Antwort.

Tudor übernahm am 14. Februar von Thomas Frank das Cheftrainer-Amt bei den Spurs. Seitdem absolvierten die Londoner drei Pflichtspiele, die das Team allesamt verlor. Nach der gestrigen Pleite gegen Crystal Palace steht Tottenham nur noch einen Punkt vor einem direkten Abstiegsplatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
