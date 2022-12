Bayerns Plan mit Hernández und Musiala

Einmal mehr muss der mit 80 Millionen Euro teuerste Neuzugang der Bayern-Historie verletzungsbedingt aussetzen. Dieses Mal hat es Lucas Hernández (26) besonders schwer erwischt, ein bei der WM erlittener Kreuzbandriss setzt den Franzosen für die restliche Saison außer Gefecht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die kommenden Jahre in der Münchner Innenverteidigung sollen ungeachtet dessen Hernández gehören. Einen Ersatz will der FC Bayern im Winter nicht verpflichten, den 2024 auslaufenden Vertrag in naher Zukunft verlängern. „Die Zukunft von Lucas liegt meiner Meinung nach beim FC Bayern, da gibt es gar keine Zweifel“, stellte Sportvorstand Hasan Salihamidzic kürzlich klar.

Lese-Tipp

FC Bayern: So teuer wäre Nübel

Im Vordergrund steht dieser Tage aber weniger die vertragliche Situation, sondern vor allem die Genesung. Vereinspräsident Herbert Hainer sagt im Interview mit der Münchner ‚Abendzeitung‘: „Unsere sportliche Leitung um Vorstand Hasan Salihamidzic sorgt aktuell dafür, dass Lucas alles bekommt, um seine Reha optimal absolvieren zu können. Das ist momentan entscheidend.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Musiala-Gespräche laufen

Auf der Agenda der Kaderplaner steht auch der Name Jamal Musiala (19). Der hochbegabte Offensivspieler ist noch zwei Jahre länger als Hernández vertraglich gebunden, soll sein bis 2026 datiertes Arbeitspapier aber ebenfalls verlängern. Lieber heute als morgen, denn der Viertplatzierte der diesjährigen Golden Boy-Verleihung dürfte längst in den Notizbüchern sämtlicher internationaler Topklubs stehen.

„Hasan Salihamidzic hat ja schon gesagt, dass es bereits vor der WM Gespräche gegeben hat“, weiß Hainer um die Dringlichkeit, „Jamal war einer der Lichtblicke im deutschen Team, an ihm lag das Ausscheiden sicher nicht. Man hat gesehen, dass er auch in seinem jungen Alter bei einer WM auf höchstem Niveau mithalten und Impulse geben kann – dabei steht er gerade erst am Anfang seiner Karriere.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Will der beste Fußballer der Welt werden“

Musiala, so Hainer, wolle „der beste Fußballer der Welt werden, das ist gelebtes Mia san mia, das gefällt mir. Wir werden ihn auf diesem Weg begleiten. Er hat einen langfristigen Vertrag bei uns, und wir wünschen uns, dass er möglichst lange beim FC Bayern bleibt – am besten für immer.“

Der ohnehin schon gut dotierte Vertrag dürfte bei einer Einigung noch einmal deutlich aufgebessert werden. Hainer meint: „Er passt einfach hierher, die Fans lieben ihn. Bei uns hat er Saison für Saison die Chance, Titel zu gewinnen und große Spiele zu bestreiten. Das weiß Jamal.“