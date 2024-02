26 Angebote für Lingard

Jesse Lingard ist immer noch ein gefragter Mann. Wie die ‚Daily Mail‘ vermeldet, zeigen 26 Vereine Interesse am vereinslosen Engländer. Unter anderem genannt werden der südkoreanische Erstligist FC Seoul und Lazio Rom. Eine Entscheidung, wie es für Lingard weitergeht, sei aber noch nicht gefallen.

Der 31-Jährige ist seit seinem Abschied von Nottingham Forest im vergangenen Sommer vereinslos. Am Deadline Day kursierte die Information, dass der FC Seoul ihm einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison anbietet. Seine Zusage für den Wechsel nach Asien hat der 32-fache englische Nationalspieler bislang aber nicht gegeben. In den vergangenen Monaten wurde Lingard mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht: Engagements in der MLS, La Liga oder der Saudi Pro League scheiterten allerdings.