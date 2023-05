Werder-Offensive: Zwei Zugänge, zwei Abgänge?

Der SV Werder würde Leihspieler Maximilian Philipp gerne an Bord halten. Clemens Fritz, Leiter Lizenzbereich bei den Bremern, erklärt in der ‚Bild‘: „Er hat sich super eingebracht. Wir können uns eine weitere gemeinsame Zukunft vorstellen. Wir wollen erst die Klasse sichern und werden dann die Gespräche aufnehmen.“

Ende Januar kam Philipp vom VfL Wolfsburg an die Weser. War der 29-Jährige anfangs nur als Joker gefragt, stand er zuletzt dreimal in Folge in der Startelf und erzielte seinen ersten Treffer für Werder. Eine Festverpflichtung wird vor allem eine Frage des Geldes sein, eine Kaufoption gibt es nicht.

„Wird schwierig“

„Dass es schwierig wird, ist klar. Wäre uns Wolfsburg im Winter nicht entgegengekommen, wäre eine Leihe schwierig geworden“, so Fritz. Der VfL übernimmt derzeit noch einen Großteil des Gehalts und verzichtete auf eine Leihgebühr.

Deutlich weiter ist Werder wohl schon bei Dawid Kownacki (26). Die ‚Rheinische Post‘ berichtete kürzlich, der ablösefreie Stürmer von Fortuna Düsseldorf habe sich für einen Wechsel nach Bremen entschieden. Teil des Offensivumbruchs bei Werder könnten zudem Niclas Füllkrug (30) und Marvin Ducksch (29) werden – das torgefährliche Duo ist heiß umworben.