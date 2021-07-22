Musa in die Türkei
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Offensivmann Ahmed Musa (28) heuert in der türkischen Süper Lig bei Fatih Karagümrük an. Zuletzt lief der 87-fache nigerianische Nationalspieler für seinen Jugendklub Kano Pillars auf.
📣AHMED MUSA KARAGÜMRÜK'TE.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 22, 2021
28 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusunu kadromuza kattık. https://t.co/rHsWyE3eHu pic.twitter.com/uDyVwhWG0E
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