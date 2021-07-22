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Musa in die Türkei

  • Offiziell
  • veröffentlicht am

Offensivmann Ahmed Musa (28) heuert in der türkischen Süper Lig bei Fatih Karagümrük an. Zuletzt lief der 87-fache nigerianische Nationalspieler für seinen Jugendklub Kano Pillars auf.

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