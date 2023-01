Deadline Day: Diese Bundesliga-Deals stehen an

João Cancelo (28)

von Manchester City zum FC Bayern

Bei City stritt sich Cancelo mit Pep Guardiola. Schon gestern kam der Außenverteidiger an. Heute wird die Leihe mit Kaufoption über 70 Millionen Euro bekanntgegeben.

Lese-Tipp

Transfercoup perfekt: Bayern verpflichtet Cancelo

Isco (30)

vereinslos zu Union Berlin

Was als vermeintlich wildes Gerücht begann, passiert nun wirklich: Der fünffache Champions League-Sieger kommt zu Union. Isco ist bereits in Berlin angekommen und soll heute bis 2024 plus Option unterschreiben.

Sardar Azmoun (28)

von Bayer Leverkusen zu Olympique Marseille

Die Werkself verhandelt seit gestern Abend mit OM über einen Verkauf des Stürmers. Erst vor einem Jahr war Azmoun aus St. Petersburg gekommen.

Borna Sosa (25)

vom VfB Stuttgart zu Bayer Leverkusen

Bayer will auch noch selbst aktiv werden und einen neuen Linksverteidiger holen. Ein erstes Angebot für Sosa hat der VfB laut ‚Sky‘ jedoch abgelehnt. Ein weiteres dürfte heute folgen.

Renato Veiga (19)

von Sporting Lissabon zum FC Augsburg

Der FCA steht vor der Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers. 500.000 Euro Leihgebühr fließen nach Portugal, ehe die Fuggerstädter Veiga im Sommer für sechs Millionen kaufen können.

Konstantinos Mavropanos (25)

vom VfB Stuttgart zu Inter Mailand

Inter könnte heute noch Abwehrchef Milan Skriniar an Paris St. Germain verkaufen. Als Ersatz wird in Italien nun Mavropanos gehandelt. Ob der VfB da mitspielt?

Naouirou Ahamada (20)

vom VfB Stuttgart zu Crystal Palace

FT berichtete exklusiv vom anstehenden Wechsel auf die Insel. Gestern war Ahamada dann zum Medizincheck vor Ort. Der VfB kassiert zwölf Millionen Ablöse.

Gauthier Hein (26)

von AJ Auxerre zum VfB Stuttgart

Der Offensivmann war schon bei Hertha BSC zum Medizincheck, reiste nach gescheiterten Verhandlungen aber wieder ab. Die ‚Bild‘ bringt nun den VfB als Alternative ins Spiel.

Nico Schulz (29)

von Borussia Dortmund zu Atalanta Bergamo

Lange fand der BVB keinen Abnehmer für seinen aussortierten Linksverteidiger. Dann kamen die Italiener um die Ecke und wollen den Deal noch heute über die Bühne bringen.

Thorgan Hazard (29)

von Borussia Dortmund zur PSV Eindhoven

Auch Hazard ist auf dem Sprung. Die PSV Eindhoven erhöhte zuletzt ihr Angebot. Eine Leihe mit Kaufoption soll es werden.

Dodi Lukebakio (25)

von Hertha BSC zur PSV Eindhoven

Die PSV hat der ‚Bild‘ zufolge ein Angebot zur Leihe mit Kaufpflicht über neun Millionen Euro eingereicht, die Hertha lehnte ab. Auch der FC Sevilla und sogar PSG sollen Interesse an Lukebakio haben.

Éder Balanta (29)

vom FC Brügge zu Schalke 04

In Belgien nur Ersatzmann soll der Sechser den Königsblauen nun im Abstiegskampf helfen. S04 leiht Balanta laut dem Sportjournalisten César Luis Merlo bis Saisonende aus.

Philipp Max (29)

von der PSV Eindhoven zu Eintracht Frankfurt

Die linke Seite ist seit dem Abgang von Filip Kostic die Eintracht-Schwachstelle. Nun soll Max Abhilfe schaffen. Eine Leihe mit moderater Kaufoption ist fast fix.

Theo Bongonda (27)

vom FC Cádiz zu Hertha BSC

Der Außenstürmer ist wohl Herthas Alternative zu Hein. Für das Abwehrzentrum handelt die ‚Bild‘ zudem Marvin Friedrich (27) von Borussia Mönchengladbach.