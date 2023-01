Sosa: VfB lässt Bayer erstmal abblitzen

Der VfB Stuttgart hat ein erstes Angebot von Bayer Leverkusen für den kroatischen WM-Dritten Borna Sosa (25) abgelehnt. Das berichtet ‚Sky‘. Wie hoch die Offerte war, ist zur Stunde noch unklar. Von einem weiteren Angebot darf ausgegangen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis Transferschluss am morgigen Dienstag (18 Uhr) will Bayer noch einen neuen Linksverteidiger an Land ziehen. Sosa scheint nach der gescheiterten Verpflichtung von Fran García (23) von Rayo Vallecano nun erste Wahl unterm Bayer-Kreuz zu sein.

Lese-Tipp

Bayer geht bei Felipe leer aus