Vier Kandidaten: Leipzig sucht neues Farmteam

RB Leipzig befindet sich einem Medienbericht zufolge auf der Suche nach „einem Kooperationsklub im Ausland“. Die ‚Bild‘ berichtet, dass die Klubs Vitesse Arnheim (Niederlande), Aarhus GF (Dänemark), KV Oostende (Belgien) und FC St. Gallen (Schweiz) für dieses Vorhaben infrage kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leipzig verfügt bereits über Schwesterklubs in Salzburg, New York und São Paulo. Nun soll ein weiteres Farmteam hinzukommen. Dass Großsponsor Red Bull dann ebenfalls namensgebend wird, ist nicht zwingend zu erwarten.

Vielmehr will Leipzig Talente, die es nicht auf Anhieb in der Bundesliga schaffen, in einer der genannten kleineren Ligen reifen lassen. Im vergangenen Sommer war eine Kooperation mit Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn am Widerstand der ostwestfälischen Fans gescheitert.