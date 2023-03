Leno über Ablöse: „Ein Schnäppchen“

Bernd Leno sieht seinen Sommer-Wechsel vom FC Arsenal zum Stadtrivalen FC Fulham als „Schnäppchen“. Im Interview mit dem ‚Evening Standard‘ spricht der deutsche Torwart über seine Ablöse von umgerechnet 3,4 Millionen Euro: „Es ist sehr, sehr billig, vor allem in der Premier League. Ich bin nicht drei Millionen Pfund – ich bin wahrscheinlich ein bisschen mehr wert. Sonst wäre ich ein sehr schlechter Spieler.“ Die Ablöse könnte durch Bonuszahlungen tatsächlich noch auf umgerechnet neun Millionen Euro ansteigen.

Auch dank starker Leistungen von Leno greift Fulham in diesem Jahr die internationalen Plätze an, aktuell liegt der Aufsteiger überraschend mit 39 Punkten auf Platz sieben in der Premier League. Der 31-Jährige ist selbst überrascht: „Das hat niemand kommen sehen.“ Über die Gunners und das „nicht perfekte Ende“ ist er seinem Ex-Klub nicht böse: „Ich habe immer noch eine Verbindung zum Verein. Ich hoffe, sie gewinnen den Titel.“ Ein Wechsel in eine andere Liga kam für den Ex-Leverkusener nach mittlerweile viereinhalb Jahren England nicht infrage: „Es ist mit Abstand die beste Liga der Welt - und das Londoner Leben, ich liebe es hier wirklich.“

