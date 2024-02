„Wie ein anderer Spieler“: Spätzünder Höjlund plötzlich auf Rekordjagd

Er kann momentaneinfach nicht mehr aufhören. Bei Manchester Uniteds 2:1-Achtungserfolg gegen Konkurrent Aston Villa war es einmal mehr Rasmus Höjlund, der das erste Tor für die Red Devils erzielte. Nachdem der 80-Millionen-Einkauf in Manchester über Monate im Zentrum der Kritik stand, kann er sich mittlerweile sogar der Lobeshymnen sicher sein.

Denn der 21-Jährige hat in den zurückliegenden Wochen eine beeindruckende Kehrtwende vollzogen. Die Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen: Fünf Tore und zwei Vorlagen. Ein krasser Kontrast zu dessen ersten 14 United-Einsätzen, in denen Höjlund torlos blieb. Mittlerweile hat der kraftvolle Linksfuß aber seinen Torriecher gefunden.

„Wie ein anderer Spieler“

Einer Statistik der ‚BBC‘ zufolge liegt die Erfolgsquote bei Torschüssen mittlerweile bei 62,5 Prozent. Aus acht Chancen erzielte er fünf Treffer. In den ersten 14 Spielen hatten dagegen noch satte 18 Versuche ihr Ziel verfehlt. Höjlund avanciert zur großen Freude bei United zum gesuchten Torjäger.

Selbst die sonst so überkritische Vereinsikone Roy Keane kam um ein Lob nicht herum: „Er sieht wie ein anderer Spieler aus. Er wirkt stark, aggressiv, er nutzt seine Chancen, er hat den Wunsch, ein Tor zu schießen. Wenn man ihn ansieht, ist er ein großer, starker Junge.“

Und weiter: „Ich glaube, es war schwierig, als er in den Verein kam. Wenn man darüber nachdenkt, kam er nach einer Verletzung zu uns, und er kam in ein Team von United, das nicht mit großem Glauben spielte. Sie haben nicht viele Chancen für ihn kreiert. Aber das hat er in den letzten Wochen durch harte Arbeit und ein bisschen Willen geändert.“

Die Unterstützung fehlt noch

Haben die Red Devils tatsächlich entschlüsselt, wie sie Höjlund besser einsetzen können? Nach wie vor muss sich der Angreifer viele seiner Chancen selbst erarbeiten. In den vier Partien, in denen wie gestern Marcus Rashford und Alejandro Garnacho auf den Flügeln starteten, kamen sechs respektive fünf Pässe an. Nur sechs Zuspiele mündeten auch in Torchancen. Nur der Hälfte seiner mittlerweile elf Saisontore ging ein Assist voraus.

Höjlund hat also selbst einen erfolgreichen Weg aus der Krise gefunden und befindet sich nach dem Aufwind der vergangenen Wochen sogar auf Rekordjagd. Mit 21 Jahren und sieben Tagen ist er hinter Nicolas Anelka der zweitjüngste Spieler der Premier League-Geschichte, der in fünf aufeinanderfolgenden Ligaspielen ein Tor erzielte. Ein Treffer fehlt zum alleinigen Rekord.

Es wäre ein Meilenstein, der noch einmal deutlich Höjlunds eindrucksvolle Leistungssteigerung unterstreicht. Trotzdem muss Trainer Erik ten Hag auf langfristige Sicht Lösungen finden, dass sein Goalgetter mehr Unterstützung erhält.