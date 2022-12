VfB: Topklub dran an Mavropanos

Konstantinos Mavropanos weckt offenbar Begehrlichkeiten in Spanien. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigt Atlético Madrid Interesse an dem 25-jährigen Griechen vom VfB Stuttgart. Konkret seien die Verhandlungen allerdings noch nicht, doch bereits in der Vergangenheit sollen sich die Colchoneros mit dem Innenverteidiger beschäftigt haben.

Mavropanos steht noch bis 2025 bei den Schwaben unter Vertrag. Folglich würde eine Ablösesumme fällig. Die Boulevardzeitung bringt eine Summe von 15 Millionen Euro ins Spiel. Problematisch: Auch die Rojiblancos müssen gegenwärtig auf ihr Budget achten. Folglich bleibt abzuwarten, ob die Spanier tatsächlich einen Vorstoß wagen.

In Bad Cannstatt ist der 1,94 Meter große Abwehrhüne gesetzt und stand in der laufenden Saison in 13 von 15 Partien auf dem Rasen. Der Rechtsfuß ist insbesondere für seine aggressive Spielweise bekannt. Ein Verkauf des Griechen könnte Stuttgart eine Verpflichtung von Josuha Guilavogui (32) ermöglichen, der seit Tagen beim VfB gehandelt wird.