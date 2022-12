VfB: Der Stand bei Guilavogui

Der VfB Stuttgart müht sich um eine Verpflichtung von Joshua Guilavogui (32). Der ‚kicker‘ berichtet von „schwierigen Gesprächen“, die die Schwaben derzeit um die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers vom VfL Wolfsburg führen. Unklar, ob beide Seiten noch zueinanderfinden werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

So oder so will Trainer-Rückkehrer Bruno Labbadia laut der Fachzeitung noch einen neuen Sechser im Kader begrüßen. Der Plan: Kapitän Wataru Endo (29) soll in der Zentrale durch einen erfahrenen Mann entlastet werden. Guilavogui, der auf 194 Bundesligaspiele zurückblickt, wäre so einer.

Lese-Tipp

Aus Treue zum VfB: Silas macht bemerkenswertes Zugeständnis