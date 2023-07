70 Millionen: United vor Höjlund-Transfer

Rasmus Höjlund wird sich zeitnah Manchester United anschließen. Wie Fabrizio Romano berichtet, sind sich die Red Devils mit Atalanta Bergamo über einen Transfer des Stürmers einig. Einschließlich Boni werde sich die Ablösesumme auf etwa 70 Millionen Euro belaufen.

Bei United erhalte der 20-Jährige einen Vertrag bis 2028, der zudem eine Option für eine weitere Spielzeit beinhaltet. Laut Romano werden die für den Wechsel notwendigen Dokumente in den nächsten 24 Stunden vorbereitet. In der vergangenen Saison war Höjlund für Bergamo in der Serie A in 32 Einsätzen an 13 Treffern direkt beteiligt (neun Tore, vier Vorlagen).

Höjlund wird für den Klub aus Manchester der dritte kostspielige Transfer in diesem Sommer. Zuvor holte der Premier League-Verein bereits Mittelfeldspieler Mason Mount (24) und Torhüter André Onana (27) an Bord. Das Duo kostete zusammen schon über 100 Millionen Euro.