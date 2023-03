35 Millionen Euro: Inter will United-Verteidiger

- Quelle: The Sun

Inter Mailand plant offenbar im Sommer einen neuen Versuch bei Victor Lindelöf. Die Nerazzurri erwarten nach Informationen der ‚Sun‘, dass sie eine Ablöse von 35 Millionen Euro aufbringen müssen, um den 28-jährigen Innenverteidiger von Manchester United loszueisen. Eine ähnlich hohe Summe hatten die Red Devils 2017 an Benfica überwiesen, um den schwedischen Nationalspieler ins Old Trafford zu holen.

Im Winter versuchten die Verantwortlichen des italienischen Vizemeisters, Lindelöf per Leihe zu verpflichten. Um den eigenen Kader nicht zu schwächen, blockte United aber ab. Im Sommer will Inter einen neuen Versuch starten, diesmal mit einem Angebot für einen festen Transfer, heißt es weiter. Unter Trainer Erik ten Hag spielt Lindelöf nur eine untergeordnete Rolle, bei Inter könnte der Abwehrspieler in die Fußstapfen von Milan Skriniar (28) treten, der ablösefrei zu Paris St. Germain wechseln wird.

