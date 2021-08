Bülter: Deshalb wurde es Schalke

Bei Marius Bülter waren es nicht nur sportliche Gründe, die für einen Wechsel zum FC Schalke 04 sprachen. „Es ist nicht so, dass Union mich loswerden wollte. Ich habe aber immer gesagt, dass ich in die Region hier zurückkehren möchte. Und einen größeren Verein als Schalke gibt es hier meiner Meinung nach nicht“, erörtert der neue Angreifer der Königsblauen gegenüber der ‚Sport Bild‘.

„Der Verein“, führt Bülter aus, „passt zu mir, weil auch ich persönlich sehr ambitioniert bin und schnellstmöglich wieder in die erste Liga will.“ 800.000 Euro Ablöse zahlten die Königsblauen vor dieser Saison an Union Berlin. Der 28-Jährige schlug sofort ein, erzielte in den ersten drei Pflichtspielen ebenso viele Tore und gab eine Vorlage.