Kaminski lässt Schalke-Zukunft offen

Die Zukunft von Marcin Kaminski beim FC Schalke 04 bleibt weiter offen. Gegenüber der ‚WAZ‘ verrät der 33-Jährige, dass es derzeit noch keine Gespräche über eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages gegeben hat. Aktuell mache sich der Innenverteidiger jedoch keine großen Gedanken, wie es in Zukunft weitergeht: „Ich fokussiere mich auf das Jetzt, auf das nächste Spiel und darauf, gesund zu bleiben.“

Kaminski hat sich bei den Knappen im Laufe der Hinrunde den Platz in der Innenverteidigung neben Ron Schallenberg (26) erobert, stand in den vergangenen sieben Partien jeweils über 90 Minuten auf dem Feld. Der siebenfache polnische Nationalspieler war 2021 ablösefrei vom VfB Stuttgart nach Gelsenkirchen gewechselt und stand in schwachen Phasen immer mal wieder in der Kritik. Daher sei sein aktueller Status als Stammspieler eine Genugtuung für Kaminski: „Das kommt ja immer wieder. Aber ich stehe auf dem Platz. Ich kann nur alles geben – und wenn Trainer und Team zufrieden sind, dann ist das für mich genug.“