Barça noch lange nicht gerettet | Historischer Ansu

Barças Probleme trotz Messi-Verbleib

Man könnte denken, dass Ruhe beim FC Barcelona einkehrt, nachdem Lionel Messi seinen Verbleib bekanntgegeben hat. Wie die französische Lokalzeitung ‚L’Indèpendant‘ allerdings aufdeckt, hat Barça nichtsdestotrotz weiterhin große Probleme. Nach Angaben der Tageszeitung stehen die Blaugrana vor einem 200 Millionen Euro hohen Schuldenberg, der beglichen werden muss. Hinzu kommt die alternde Mannschaft, die angesichts der Enttäuschungen der vergangenen Spielzeiten Fragen aufwirft. Und zuletzt wäre da noch Präsident Josep Maria Bartomeu, der seit mehreren Saisons keine zufriedenstellenden Resultate vorweisen kann und nicht zuletzt durch Messis getroffene Aussagen ziemlich in die Kritik geraten ist.

Ansu Fati schreibt Geschichte

In der Nations League siegte Spanien am gestrigen Abend mit 4:0 gegen die Ukraine. Neben Sergio Ramos, der per Elfmeter und per Kopf traf, war es ein Spieler, der für Staunen sorgte und sich in den Vordergrund spielte. „Die Ansu-Show“, titelt die ‚Sport‘. „Ansu Fati schreibt Geschichte“, hebt die ‚as‘ seine besondere Leistung hervor. Die ‚Mundo Deportivo‘ macht mit der Schlagzeile „Historischer Ansu“ darauf aufmerksam. Das Wunderkind vom FC Barcelona geht angesichts seines Treffers mit erst 17 Jahren als jüngster Torschütze in die Geschichte der spanischen Nationalmannschaft ein. Ist dies der Beginn einer ganz großen Karriere?

Suárez vor seiner letzten Hürde?

Die Zukunft von Luis Suárez bei Juventus Turin wird immer konkreter. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, muss der Uruguayer eine letzte Hürde bewältigen, bevor er das Trikot der Alten Dame überstreifen kann. Um einen Pass für Italien zu bekommen, muss sich der Mittelstürmer heute einer Italienisch-Prüfung unterziehen. Die Frage, die sich nun stellt: Steht nach dem Erhalt des Passes einer Zusammenarbeit mit Juve nichts mehr im Weg? Weitere Infos folgen.