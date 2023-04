Spurs melden Interesse bei Maddison an

Tottenham Hotspur möchte sich für die kommende Saison in der Offensivabteilung verstärken. Dabei könnten die Londoner laut der ‚Daily Mail‘ auf der Suche nach einem neuen Zehner bei Leicester City fündig geworden sein. James Maddison (26) stehe im Fokus.

Der Offensivspieler, dessen Vertrag 2024 ausläuft, könnte dem Bericht zufolge ein Argument sein, um Torgarant Harry Kane an den Klub zu binden. Zuletzt stellten die beiden ihre Chemie in der englischen Nationalmannschaft unter Beweis. Auch in der Liga brilliert Maddison beim Abstiegskandidaten mit 15 Torbeteiligungen (neun Tore und sechs Vorlagen) in 21 Spielen.

