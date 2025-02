Vor Real-Kracher: ManCity bangt um Haaland

Manchester City muss beim bevorstehenden Champions League Playoff-Rückspiel möglicherweise auf Topstürmer Erling Haaland verzichten. Der 24-Jährige musste gegen Newcastle United (4:0) am gestrigen Samstag mit Kniebeschwerden ausgewechselt werden und sorgte damit bei Coach Pep Guardiola für große Sorgen, wie der Katalane auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Partie verriet: „Alle hatten Angst, als er zu Boden ging. Ich habe weder mit ihm noch mit den Ärzten gesprochen, aber hoffentlich geht es ihm gut. Wir werden sehen. Vielleicht ist es nicht so schlimm, wie es sein könnte.“

Haaland hatte im Hinspiel gegen die Königlichen (2:3) beide Treffer für Manchester erzielt und ist auch ansonsten in dieser Spielzeit wieder der zuverlässigste Torjäger der Skyblues. Eine genaue Untersuchung soll im Laufe des heutigen Tages Erkenntnis über die Schwere der Verletzung bringen. Sollte Haaland ausfallen, ist Omar Marmoush nach seinem Hattrick gegen die Magpies erster Ersatzkandidat.