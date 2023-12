Saarbrückens Kerber in Liga zwei heiß begehrt

Luca Kerber (21) vom 1. FC Saarbrücken spielt mit hoher Wahrscheinlichkeit in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind der SC Paderborn und der 1. FC Nürnberg stark an Kerbers Diensten interessiert. Zudem habe auch Borussia Dortmund die Fühler nach dem zentralen Mittelfeldspieler ausgestreckt. Dort wäre Kerber jedoch vermutlich zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen. Noch bis zum kommenden Sommer ist der Rechtsfuß an die Saarländer gebunden.

Am liebsten würde Kerber aber mit dem 1. FC Saarbrücken in der zweiten Liga spielen. Gespräche über eine Vertragsverlängerung sind laut Saarbrücken-Trainer Rüdiger Ziehl für den Januar geplant. Dabei wäre eine Verlängerung nur im Aufstiegsfall ein realistisches Thema. Mit seinem Tor zum 2:0 im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt Anfang Dezember stellte Kerber unlängst die Weichen für den überraschenden Viertelfinaleinzug. Dort wartet mit Borussia Mönchengladbach das nächste Bundesliga-Schwergewicht auf die Saarbrücker.