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Milan-Neustart: Ibrahimovic hat vier Ideen

von Remo Schatz - Quelle: Calciomercato.com
ibra @Maxppp

Nach dem personellen Rundumschlag beim AC Mailand ist Zlatan Ibrahimovic einer der letzten verbliebenden Funktionäre. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, hat der Milan-Berater bereits die Trainersuche gestartet. Demnach will der frühere Stürmer einen „Fábregas-ähnlichen“ Trainer. Als Kandidaten werden Xavi, Mark van Bommel, Andoni Iraola und Thiago Motta genannt.

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Antonio Conte soll nicht in das Suchraster des 44-jährigen Schweden passen. Nach der verpassten Qualifikation für die Champions League musste in Mailand quasi die gesamte Führrungsspitze gehen. Neben Trainer Massimiliano Allegri fielen auch Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und der Technische Direktor Geoffrey Moncada dem Kahlschlag zum Opfer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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