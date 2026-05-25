Vier Entlassungen bei Milan

Der AC Mailand zieht Konsequenzen aus der katastrophalen Saison 2025/26. „Mit sofortiger Wirkung endet die Tätigkeit von CEO Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare, Cheftrainer Massimiliano Allegri und dem Technischen Direktor Geoffrey Moncada beim AC Mailand“, geben die Rossoneri am heutigen Montagabend bekannt.

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Nach der 1:2-Niederlage am gestrigen Sonntag gegen Cagliari Calcio schließt Milan die Spielzeit auf Platz fünf ab und verpasst damit den Sprung in die Champions League. Wer Allegri als Chefcoach beerben wird, ist zur Stunde noch völlig offen.