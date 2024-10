Augsburg schreibt rote Zahlen

Beim FC Augsburg wurden in der vergangenen Saison zum zweiten Mal in Folge rote Zahlen geschrieben. Am Dienstagabend auf der Mitgliederversammlung verkündete Geschäftsführer Michael Ströll für das Geschäftsjahr 2023/2024 einen Verlust von 7,22 Millionen Euro. Im Jahr zuvor waren es sogar 8,83 Millionen Euro.

Als Grund für die negativen Beträge nannte Ströll Investitionen in den Kader. Die Transfers seien nötig gewesen, um auf sportlicher Ebene nicht den Anschluss zu verlieren. Derzeit rangieren die Fuggerstädter auf Tabellenplatz 13. Grund zur Sorge besteht rein wirtschaftlich betrachtet aber nicht. Dank der Verkäufe von Ermedin Demirovic (26/VfB Stuttgart) und Arne Engels (21/Celtic Glasgow) sei für das Jahr 2024/25 mit einem Gewinn zu rechnen.