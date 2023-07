BVB: Sabitzer teurer als gedacht?

Borussia Dortmund erwartet Marcel Sabitzer noch am heutigen Montag zum Medizincheck. Sollte nicht noch etwas Unvorhergesehenes passieren, wird der 29-jährige Mittelfeldspieler in der Saison 2023/24 in schwarz-gelb auflaufen.

Den Transfer des Österreichers lässt sich der BVB einiges kosten. Und laut einem jüngsten Bericht noch mehr als zunächst angenommen. Bislang hieß es, dass maximal 19 Millionen Euro von Dortmund aus zum FC Bayern fließen werden. In diesem Betrag waren bereits alle erfolgsabhängigen Bonuszahlungen inkludiert, die möglicherweise niemals fällig werden.

Die ‚Bild‘ berichtet nun allerdings, dass die Sockelablöse bei 20 Millionen liegt. Die Boni seien da aber noch gar nicht eingerechnet, sondern würden noch on top kommen – ein signifikanter Unterschied. Im Sommer 2021 hatten die Bayern noch 15 Millionen an RB Leipzig für Sabitzer bezahlt. Bis 2025 ist er noch an den Rekordmeister gebunden.