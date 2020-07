Napoli: Osimhen absolviert Medizincheck

Victor Osimhens Transfer zur SSC Neapel dürfte in Kürze vermeldet werden. Wie italienische und französische Medien übereinstimmend berichten, hat der 21-jährige Torjäger den Medizincheck in der Stadt am Vesuv am heutigen Sonntag absolviert.

Laut ‚L’Équipe‘ gab Osimhen sogar Manchester United einen Korb, um vom OSC Lille nach Neapel zu wechseln. Als Ablöse für den ehemaligen Wolfsburger sind 50 Millionen Euro im Gespräch.