Regensburg holt Gouras

Jahn Regensburg verkündet einen Neuzugang für die kommende Saison. Von 1. FC Saarbrücken wechselt Minos Gouras zum Zweitligisten. Der 23-jährige Flügelspieler unterschreibt bis 2025. In der aktuellen Drittliga-Saison kommt Gouras auf sechs Tore und vier Vorlagen in 27 Einsätzen. Sein Vertrag in Saarbrücken läuft aus.

„Wir sind glücklich, dass sich Minos für uns entschieden hat. Mit seiner offenen Art passt er zu uns. Er ist noch ein junger Spieler und wir sind überzeugt, dass er sich bei uns weiterentwickelt und dass uns sein Tempo und seine Dribbling-Qualitäten guttun“, erklärt Jahn-Sportchef Roger Stilz.