Sané-Transfer „kein Problem“ – Coman sieht nur einen Grund für einen Bayern-Abschied

Noch ist keine Einigung mit Manchester City erzielt. Doch es ist sehr wahrscheinlich, dass Leroy Sané in der kommenden Saison die Schuhe für den FC Bayern schnüren wird. Direkt betroffen wird Kingsley Coman sein, denn ein weiterer Superstar drängt dann auf einen Flügel-Stammplatz.

Für Coman ist dies nach eigener Aussage kein Problem. Er kenne die Situation. „Als ich zum FC Bayern gekommen bin, hatten wir Franck Ribéry, Arjen Robben, Douglas Costa und mich. Und ich war noch ein junger Spieler, vor mir die Legenden Ribéry und Robben. Daran sehen Sie, dass das kein Problem für mich ist“, erläutert der Franzose im Interview mit der Sport Bild. Es sei „besser für die Mannschaft, wenn es viele Spieler auf diesem Niveau gibt. Wenn Sané käme, wäre das kein Problem.“

Aus einem anderen Blickwinkel müsse man dies allerdings betrachten, wenn der FC Bayern plötzlich sagen sollte, „dass sie mich nicht mehr brauchen. Aber ich glaube, dass der Verein weiß, was er an mir hat. Die Situation von Leroy Sané hat nichts mit meiner eigenen Zukunft zu tun.“

Bayern informierte Coman

In München ist man sich aber sehr wohl bewusst, dass die Spieler hellhörig werden, wenn ein neuer Star für die eigene Position verpflichtet werden soll. Deshalb suchte man zu Beginn der Verhandlungen um den 24-jährigen Sané nach FT-Infos auch das Gespräch mit Coman, um abzuklopfen, wie er zu der Personalie steht.

Nun weiß man: Der 23-Jährige ist bereit, sich dem noch einmal verschärften Konkurrenzkampf zu stellen. Ob dies dann auch über seine aktuelle Vertragslaufzeit (bis 2023) hinaus gilt, bleibt zur Stunde noch offen.

Coman will diese Thematik vorerst nicht angehen: „Ich habe einen Vertrag bis 2023, das heißt: Wir haben also Zeit. Ich möchte die Saison zu Ende spielen, danach, im Sommer, kann ich über meine Situation nachdenken: Was ich machen will, welche Entscheidung gut ist.“

In der kommenden Spielzeit – das zeichnet sich inzwischen ab – werden Coman und Sané im Wechsel mit Serge Gnabry (24) und Ivan Perisic (31) auf den Bayern-Flügeln zaubern.