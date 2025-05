FCA verpflichtet Zesiger fest

Der FC Augsburg geht mit Cédric Zesiger in die Zukunft. Wie der FCA mitteilt, hat der Klub die Kaufoption für den vom VfL Wolfsburg ausgeliehenen Innenverteidiger gezogen. Dem Vernehmen nach fließen vier Millionen Euro. Darüber hinaus wird der 26-Jährige mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet. Zesiger kam im Winter nach Augsburg und lief in der Rückrunde 15 Mal für die Fuggerstädter auf.

Zesiger sagt: „Ich bin sehr glücklich, dass meine Reise beim FCA weitergeht. Meine Erwartungen an den Wechsel haben sich voll erfüllt. Ich fühle mich im Team und in der Stadt sehr wohl. Das ist für mich neben der sportlichen Perspektive auch enorm wichtig. Als Mannschaft haben wir eine Entwicklung genommen, sind aber noch nicht am Ende angelangt. Deshalb freue ich mich, auch in Zukunft ein Teil des FCA zu sein und möchte weiter meinen Beitrag dazu leisten, unsere Ziele zu erreichen.“