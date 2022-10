Neue Beraterin sicher: Haaland kostet bald eine Milliarde

Mit einer Ablöse von 222 Millionen Euro ist der Wechsel von Neymar zu Paris St. Germain nach wie vor der teuerste Transfer aller Zeiten. Erling Haaland könnte diese Summe vervielfachen – zumindest nach Meinung der neuen Beraterin des Starstürmers von Manchester City.

„Eine Milliarde. Das glaube ich wirklich“, so Rafaela Pimenta im Interview mit ‚Sky Sports‘ nach dem Transferwert ihres Klienten gefragt, „man muss alles zusammenrechnen: Seinen Wert als Spieler, den Wert seiner Bilderrechte, seinen sportlichen Wert. Das alles zusammen ergibt sicher eine Milliarde.“

Pimenta weiter: „Man vergleicht Erling ja gerne mit Kylian Mbappé, also hat man schon eine erste Idee davon, wie der Markt aussieht – ich denke, Erling wird der erste Spieler sein, dessen Ablöse bei um die eine Milliarde liegt.“

Schweigen zur Ausstiegsklausel

Haaland war im Sommer per Ausstiegsklausel für 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu ManCity gewechselt. Dort überragt der 22-jährige Norweger von Beginn an und steht aktuell bei 20 Toren in 14 Pflichtspielen.

Berichten zufolge hat sich Haaland auch in seinen aktuellen Vertrag eine Ausstiegsklausel hineinschreiben lassen. Auf entsprechende Nachfrage hält sich Pimenta verschlossen: „Darüber kann ich nicht sprechen.“