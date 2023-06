Emotionale Rückkehr: Öztunali wechselt zum HSV

Levin Öztunali wechselt nach zwei Jahren bei Union Berlin überraschend in die zweite Bundesliga zum Hamburger SV. Dort unterschreibt der 27-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2026. Für Öztunali, Enkel der im vergangenen Jahr verstorbenen HSV-Ikone Uwe Seeler, ist es zehn Jahre nach seinem Abschied die Rückkehr an alte Wirkungsstätte.

Bei den Rothosen wurde der gebürtige Hamburger einst ausgebildet, lief aber nie für die Profi-Mannschaft auf. Umso mehr überwiegt bei Öztunali die Freude über den Wechsel: „Ich habe den HSV natürlich immer verfolgt, war aber bislang nur als Gegner oder Fan im Volksparkstadion. Jetzt hier als HSV-Spieler auflaufen zu dürfen, ist für mich ein absoluter Traum. Deshalb freue ich mich einfach, wieder da zu sein.“

Sportvorstand Jonas Boldt, der Öztunali als Jugendspieler einst 2013 zu Bayer Leverkusen holte, sagt: „Meine gemeinsame Geschichte mit Levin begann vor zehn Jahren – umso mehr freue ich mich, dass wir Levin jetzt nach Hause holen konnten. Mit seiner professionellen Einstellung, seiner Power und der hohen Identifikation mit dem HSV stellt er einen wichtigen Faktor in unserer Kaderzusammenstellung dar.“

Öztunali wechselt mit sehr viel Nachholbedarf in Sachen Spielpraxis an den Volkspark. In der abgelaufenen Spielzeit fielen für den Rechtsfuß bei Union mickrige acht Einsatzminuten in zwei Partien ab. In Hamburg will der langjährige Bundesligaprofi zurück in die Spur finden.