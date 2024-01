Bundesliga-Trio bietet für Salzburgs Simic

Mittelstürmer Roko Simic ist offenbar in das Visier gleich mehrerer Bundesliga-Vereine geraten. Fabrizio Romano zufolge haben Eintracht Frankfurt, der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg in den vergangenen Wochen Angebote für den kroatischen Torjäger von RB Salzburg abgegeben.

Die Antwort aus der Mozartstadt fiel allerdings in allen drei Fällen negativ aus, so Romano. Salzburg habe keinerlei Intention, Simic über die Alpen zu schicken. Der 20-Jährige, Sohn von Kroatiens Ex-Nationalspieler Dario Simic, solle die Saison auf jeden Fall in Österreich zu Ende spielen. Im anstehenden Sommer dürfte die Situation allerdings eine andere sein.

Fakt ist: Simic hat bei RB nur noch Vertrag bis 2025, entsprechend ließe sich nach der laufenden Saison letztmalig eine adäquate Ablöse einstreichen. Diese dürfte nach sechs Torbeteiligungen in 24 Saisonspielen stattlich ausfallen, zumal der 1,90-Mann auch in Kroatiens U21-Nationalmannschaft überzeugt (20 Einsätze, acht Tore). Es kündigt sich ein spannender Poker an.