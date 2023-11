Bayern-Interesse: Warum ist Varane nur noch Uniteds Nummer vier?

Für 40 Millionen Euro holte Manchester United im Sommer 2021 Raphaël Varane von Real Madrid. Zwei Jahre lang war der 93-fache französische Nationalspieler zwar immer wieder mal verletzt – aber immerhin gesetzt sofern fit.

Das hat sich mittlerweile geändert. Die vergangenen vier Premier League-Spiele begann Varane auf der Bank. Die eigentlich schon abgeschriebenen Premier League-Recken Harry Maguire und Jonny Evans sind mittlerweile sogar an Varane vorbeigezogen. Der Schwede Victor Lindelöf ist Innenverteidiger Nummer eins.

Trainer Erik ten Hag nannte zuletzt „taktische Gründe“ und „Konkurrenzkampf“, als er gefragt wurde, warum Varane in aller Regel nur noch zuschaut. Zudem komme der 30-Jährige nur für die Rolle als rechter Innenverteidiger infrage, da ansonsten der Spielaufbau lahme. Dieser gehört ohnehin nicht zu seinen Stärken.

Hohes Gehalt schreckt Bayern ab

Keine guten Aussichten also für Varane, der deshalb im Winter einen Wechsel anstrebt. Am gestrigen Montag enthüllte ‚Sky‘ das Interesse des FC Bayern am Rechtsfuß. United fordere 20 bis 30 Millionen Euro Ablöse. Zudem liege Varanes Jahresgehalt bei umgerechnet über 19 Millionen Euro. Das ist er aktuell beileibe nicht wert.