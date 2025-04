Alexander-Arnold-Deal: Ancelotti schon informiert

Mit Trent Alexander-Arnold ist Real Madrid anscheinend so weit, dass Trainer Carlo Ancelotti über den anstehenden Transfer in Kenntnis gesetzt wurde. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben die Verantwortlichen den Italiener bereits im März darüber informiert, dass der Rechtsverteidiger nächste Saison das königliche Trikot tragen wird. Aufgrund der schweren Kreuzband-Verletzung von Stammspieler Dani Carvajal (33) hätte Real den 26-Jährigen gerne schon im Winter geholt, der FC Liverpool wollte seinen Schlüsselspieler im Januar aber nicht abgeben. Nun wechselt Alexander-Arnold im Sommer ablösefrei in die spanische Hauptstadt.

Offen bleibt, ob Ancelotti den Neuzugang kommende Saison selbst noch trainieren darf. Nach der krachenden Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal (0:3) wackelt der Stuhl des 65-Jährigen gewaltig. Leverkusen-Coach Xabi Alonso wird schon länger in Madrid gehandelt und gilt als Ancelottis designierter Nachfolger.