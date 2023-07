Champions League für Freiburgs Jeong?

Woo-yeong Jeong darf sich offenbar über die Avancen eines italienischen Schwergewichts freuen. Wie das Onlineportal ‚calcionapoli24.it‘ berichtet, beschäftigt sich die SSC Neapel mit dem 23-Jährigen. Der designierte Bayern-Neuzugang Min-jae Kim (26) soll sich bereits mit dem Offensivspieler des SC Freiburg über den Serie A-Klub ausgetauscht und ihm Videos gezeigt haben.

Zudem heißt es, Aurelio de Laurentiis, der Präsident der Partenopei, sehe in einer Verpflichtung des Südkoreaners die Möglichkeit, den asiatischen Markt weiter zu erschließen. Eine Verpflichtung hätte also nicht nur sportliche Gründe. Ob sich die Spur zum diesjährigen italienischen Meister erhärtet, muss sich zeigen. Interesse an Jeong signalisiert auch der VfB Stuttgart. Im Breisgau besitzt Jeong noch ein Arbeitspapier bis 2025.

