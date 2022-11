Werner nach Regensburg

Tobias Werner steht offenbar vor einem Engagement beim SSV Jahn Regensburg. Wie die ‚Bild‘ berichtet, tritt der 37-Jährige beim Zweitligisten die Nachfolge des zurückgetretenen Geschäftsführer Sport Roger Stilz an. Am 1. Dezember soll Werner in Regensburg seinen Dienst aufnehmen.

Aktuell ist der ehemalige Angreifer (FC Augsburg, 1. FC Nürnberg) noch als Sportdirektor bei Carl Zeiss Jena im Amt. Werners Vertrag beim Regionalligisten läuft bis 2024.

Update (8:12 Uhr): Jena hat den bevorstehenden Werner-Wechsel nun auch offiziell bestätigt. Geschäftsführer Chris Förster erklärt: „Wir haben dem Wunsch Tobias Werners entsprochen, zumal er, als er nach Jena kam, in einer komplizierten Situation Verantwortung übernahm. Er hat sich dieser Herausforderung unter den gegebenen Rahmenbedingungen gestellt, wofür wir ihm danken. Er hat nun für sich und für seine Familie die Entscheidung getroffen, beruflich den nächsten Schritt zu gehen, für den wir ihm alles Gute und viel Erfolg wünschen.“