Ajax schnappt sich Riesen-Talent

Ajax Amsterdam ist die Verpflichtung eines großen Abwehrtalents gelungen. Jorthy Mokio (16) wechselt aus der Nachwuchsabteilung der KAA Gent zum niederländischen Rekordmeister und unterschreibt einen bis 2027 gültigen Profivertrag. „Er ist ein großes Talent und es gab großes Interesse an ihm“, verrät der Technische Direktor Alex Kroes, „unsere Scouts in Belgien hatten ihn schon eine Weile verfolgt und gemeinsam haben wir alles getan, um ihn zu Ajax zu bringen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf seiner Position zählt Mokio zu den größten Versprechen in Europa. Neben Ajax warben diverse Großklubs um seine Gunst. Viermal durfte der belgische Teenager schon für die Gent-Profis ran, die nächsten Schritte in den Profifußball folgen nun in Amsterdam.