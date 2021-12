Reals Haaland-Plan | Milan im „Sturzflug“

Pep sanktioniert Grealish & Foden

Nach zuletzt acht siegreichen Ligaspielen in Folge herrscht rund um Manchester City Feierlaune. Insbesondere Jack Grealish und Phil Foden sollen den 7:0-Sieg gegen Leeds United vergangene Woche zum Anlass genommen haben, um sich entgegen der vom Klub auferlegten Corona-Beschränkungen in einer Bar zu amüsieren. „Pep bestraft Grealish und Foden“, titelt die ‚Times‘ mit Blick auf den Fauxpas der beiden englischen Nationalspieler, die Guardiola in der folgenden Partie gegen Newcastle United (4:0) die vollen 90 Minuten auf der Bank schmoren ließ.

Real will Haaland 2023

Das Interesse von Real Madrid an Erling Haaland ist verbrieft. Das bestätigte zuletzt Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Im königlichen Lager wurde nun offenbar ein zeitlicher Plan ins Auge gefasst, um den Transfer zu finalisieren. „Für Real wäre es ideal, wenn der Haaland-Wechsel 2023 vollzogen wird“, schreibt die ‚as‘. Der Vorteil: Nach der anvisierten Verpflichtung von Kylian Mbappé (Paris St. Germain) im kommenden Sommer wäre dann finanzieller Spielraum vorhanden, um den Haaland-Deal festzuzurren. Außerdem präsentiert sich Karim Benzema seit geraumer Zeit in bestechender Verfassung. Entsprechend wenig Handlungsdruck besteht bei den Blancos auf der Neuner-Position.

Krise in Mailand

Es läuft nicht im nordwestlichen Teil der italienischen Modestadt. Nach überragendem Saisonstart hat der AC Mailand eine harte Landung hingelegt. Aus den vergangenen sieben Spielen gewannen die Rossoneri nur zwei, drei gingen verloren. Stadtrivale Inter ist vorbeigezogen, thront mit vier Punkten Vorsprung auf Platz eins. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ betreibt Ursachenforschung für Milans „Sturzflug“ und präsentiert mit Blick auf die sportliche Krise zwei Lösungsansätze: Die vielen Verletzten und das dadurch disharmonische Zusammenspiel sowie den altersbedingten Leistungsabfall von Zlatan Ibrahimovic. Schon morgen hat der schwedische Altstar gegen den FC Empoli (20:45 Uhr) die Gelegenheit, die Kritiker verstummen zu lassen.