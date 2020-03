Noch ein Spanier für Leipzig?

Nach Dani Olmo (21) und Linksverteidiger Angeliño (23) könnte womöglich ein drittes spanisches Talent den Weg zu RB Leipzig finden. Wie die in Sevilla ansässige ‚Estadio Deportivo‘ berichtet, haben die Sachsen seit Monaten Pablo Peréz vom FC Sevilla im Blick. Beim Tabellendritten der Bundesliga erwägt man offenbar, in Kürze ein Angebot für das 19-jährige Abwehrtalent abzugeben.

Peréz trainiert in Sevilla regelmäßig mit der ersten Mannschaft und stand bereits einmal im Spieltagsaufgebot von Coach Julen Lopetegui. Im Januar feierte der junge Linksverteidiger zudem sein Debüt für die spanische U19-Nationalmannschaft. Sevilla arbeitet daher an einer Verlängerung des 2021 auslaufenden Vertrags des Teenagers, doch die Coronakrise hat die Pläne der Andalusier auf Eis gelegt. Eine Situation, die Leipzig bei einem möglichen Kauf in die Karten spielt.