Leicester verpflichtet Bertrand

Leicester City hat den vereinslosen Linksverteidiger Ryan Bertrand unter Vertrag genommen. Bei den Foxes unterschreibt der 31-Jährige bis 2023. Bertrands Arbeitspapier beim FC Southampton lief Ende Juni aus.

Für die Saints hatte der Engländer insgesamt 240 Pflichtspiele absolviert. In seiner Karriere lief Bertrand unter anderem auch für den FC Chelsea, Aston Villa sowie Norwich City auf und bestritt 19 A-Länderspiele für die Three Lions.

Experienced left-back @RyanBertrand3 has signed for Leicester City Football Club on a two-year deal! 🦊#WelcomeRyan