Benfica holt Guedes zurück

Benfica Lissabon erweitert seine Offensiv-Optionen. Wie der portugiesische Tabellenführer mitteilt, kommt Gonçalo Guedes per Leihe bis Saisonende von den Wolverhampton Wanderers zum Team des deutschen Trainers Roger Schmidt.

Guedes war erst im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro vom FC Valencia nach England gewechselt, sammelte in der Premier League aber nur magere zwei Torbeteiligungen in 13 Spielen und verpasste so den Sprung in Portugals WM-Kader. Bei Benfica, wo er einst ausgebildet wurde, will er nun zurück zu alter Stärke.

