RB-Fehleinkauf: Wechselt Elmas innerhalb der Liga?

Obwohl Eljif Elmas seine Bundesligatauglichkeit bei RB Leipzig noch nicht nachweisen konnte, hat er offenbar einen Markt in der Spitze von Deutschlands Eliteklasse. Wie die ‚Bild‘ berichtet, knüpften nämlich „mehrere Klubs aus der aktuellen Top sechs“ der Liga zuletzt Kontakt zur Seite des nordmazedonischen Spielmachers.

Leipzig hatte Elmas zu Jahresbeginn für 24 Millionen Euro von der SSC Neapel losgeeist. Ein Jahr später stellt sich die Frage nach dem Warum, denn Trainer Marco Rose hat keinerlei Verwendung für den 25-Jährigen. Vor seinem Muskelfaserriss Ende November spielte Elmas nur 42 Minuten in der Bundesliga.

Einen Markt hat der Rechtsfuß auch in Italien und Spanien. Sein Vertrag bei RB läuft noch bis 2028. Leipzig würde Elmas selbstredend gerne in diesem Winter abgeben. Am liebsten per festem Verkauf, realistischer ist aber wohl eine Leihe mit Kaufoption.

Weitere Kaderbewegungen

Unterdessen arbeitet Leipzigs Sportchef Marcel Schäfer noch an mindestens einem weiteren Abgang. Großverdiener und Bankdrücker André Silva (29) weckt Interesse in Spanien (Rayo Vallecano) und Mexiko (Tigres UANL) und soll gehen. Im Gegenzug will Leipzig gerne auf mehreren Positionen neue Spieler an Bord holen.

Gehandelt werden Rechtsverteidiger Amar Dedic (22/RB Salzburg), Linksaußen Jan-Niklas Beste (25/Benfica Lissabon) und die Stürmer Mathys Tel (19/FC Bayern) sowie Randal Kolo Muani (25/Paris St. Germain), bei dem nach FT-Informationen nun aber der FC Chelsea ernst machen will.