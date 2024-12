Neue heiße Spur bei Kolo Muani

Randal Kolo Muani könnte die zweite Hälfte der Saison in London verbringen. Wie FT aus Frankreich erfuhr, hat der FC Chelsea großes Interesse am 26-jährigen Stürmer. Die Blues planen, in den kommenden Tagen an Paris St. Germain heranzutreten.

Kolo Muani war 2023 für 95 Millionen Euro von Eintracht Frnakfurt zur PSG gewechselt, ist dort mittlerweile aber völlig außen vor. Entsprechend steht ein kurzfristiger Abschied auf dem Plan. RB Leipzig und der FC Bayern sollen ebenfalls mit einem Kolo-Muani-Deal liebäugeln, dasselbe gilt für die AS Monaco und weitere Team aus der Premier League. Das wahrscheinlichste Szenario ist – egal wohin es geht – eine Leihe mit Kaufoption.